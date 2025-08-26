Представители на АПС присъстваха на Международен фестивал на традициите и мира в община Сарай

Зам.-председателите на ПГ на АПС Севим Али и Танер Али, народният представител Хюсни Адем и Димитър Николов присъстваха на осмия Международен фестивал на традициите и мира в община Сарай, Текирдаг по покана на кмета на общината Абдул Ташясан.

На фестивала присъстваха и народните представители от Републиканската народна партия Нуртен Йонтар, Илхами Юзджан Айгун и Джем Авшар и зам.-кмета на община Чорлу Гюнер Четин.

