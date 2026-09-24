Представители на Алианс за права и свободи проведоха среща в Текирдаг

На срещата в Турция бяха обменени информация и идеи, а организаторите благодариха на участниците за подкрепата и приноса им

Представители на Алианс за права и свободи (АПС) проведоха на 22 септември 2026 г. среща в община Текирдаг, Република Турция.

Основната цел на събирането беше обменът на информация и идеи между представителите и поддръжниците на организацията.

Организаторите изразиха благодарност за участието, приноса и подкрепата на бившите представители за Тракия Ерол Коркмаз и Захит Йозтюрк, както и на Ерол Ислам, председател на Асоциацията на жителите от Герлово, Нурджан Капдали, заместник-председател на Чорлу Балгьоч, и Рамазан Кенан, председател на Асоциацията на балканските интелектуалци от Чорлу.

Благодарност беше отправена още към Шефкет Халимоглу, Билал Башаран, Яхя Акбулут и Февзи Йозкан за участието и подкрепата.

Организаторите благодариха и на председателя и заместник-председателя на федерацията в район Мармара за гостоприемството и предоставената възможност за провеждането на срещата.

„Заедно сме по-силни, заедно продължаваме напред!“, се посочва в посланието след събранието.