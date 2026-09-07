Председателят на “Европа на суверенните нации” поздрави “Алтернатива за Германия”



“Поздравявам нашите партньори от „Алтернатива за Германия“ за убедителния резултат на изборите в Саксония-Анхалт.

“Изборният успех на „Алтернатива за Германия“ е огромна крачка към разрушаването на политическата стена, чрез която милиони европейски граждани и техните избрани представители биват изолирани от процеса на вземане на решения.

Европа се променя. Нашата обща задача е да изградим Европа на силни, суверенни и равноправни нации, които си сътрудничат в интерес на своите граждани.

За нас, българите, идва време да отстояваме своето място в една променяща се Европа, а първата стъпка са предстоящите президентски избори.”, гласи позицията на Станислав Стоянов, който е председател на партията “Европа на суверенните нации”, зам.- председател на едноименната парламентарна група и ръководител на делегацията на “Възраждане” в Европейския парламент.