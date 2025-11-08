Пред Димитър Гюрев министър призна: ВЕЦ „Асеница“ не е ремонтиран заради високите разходи за това

Народният представител от „Възраждане“ получи разминаваща се информация за сигналите за нередности

В рамките на петъчния парламентарен контрол народният представител от „Възраждане” Димитър Гюрев постави въпрос към министъра на земеделието и храните относно нефункциониране на долен изравнител на ВЕЦ „Асеница“ в Асеновград.

Гюрев изнесе информация от сигнали на граждани до него:

„Състоянието на долния изравнител на ВЕЦ „Асеница“ е компрометирано до такава

степен, че съоръжението на практика не функционира пълноценно и водата преминава свободно през него, без да се акумулира никакъв воден обем“. По думите му водният басейн, който е с капацитет 70 хиляди кубични метра „сега прилича повече на гориста местност със собствена екосистема“. Той определи ситуацията като „престъпна безстопанственост“ и припомни, че съоръжението е било поетапно източвано в периода 2015–2019 г. поради жалби и сигнали на живущи в района за високи подпочвени води.

Народният представител подчерта, че според писмен отговор, получен от министерството преди, тези сигнали са били устни, отправени към експлоатационния персонал, което по думите му е „меко казано смехотворно“.

Гюрев уточни: „Въпреки уверенията, че земеделците в района получават необходимите количества вода, аз постоянно получавам оплаквания от тях, защото няма как да поливат своите земеделски земи“.

В отговор министърът обясни, че проектът за ремонт на изравнителя е включен в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023–2027 г., като е подадено заявление от „Напоителни системи“ ЕАД за финансиране на основен ремонт на обекта.

Вече имало изготвен инвестиционен проект и издадено разрешение за строеж, като предстои процедура за избор на изпълнител. По думите му е извършена проверка, при която „категорично не е установено вземане на решение, базирано на устни жалби или устни сигнали“.

Министърът уточни, че съоръжението работи сезонно: „Запълва се през периода на поливния сезон, а извън него се изпразва“, каза той. Въпреки това призна, че от

въвеждането му в експлоатация не е извършван основен ремонт и не е почиствано

от наноси поради високите разходи, които изисква подобна дейност. В своята реплика към министъра Гюрев отбеляза, че настоящият устен отговор се разминава с писмения от април тази година.

„В него действително пише, че вследствие на устни сигнали в периода 2015–2019 година този воден басейн е източен. От 2019 година този воден басейн изглежда по този начин – не се пълни и не функционира,“ заяви народният представител. Той настоя за по-бързо

възстановяване на съоръжението, като подчерта: „Десетки декари са оставени

необработваеми, защото земеделците не могат да поливат“.

„Дали по този начин ще развиваме земеделието? Аз смятам, че това е изключително

грешен подход“ заключи народният представител от „Възраждане” Димитър Гюрев.

Facebook

Twitter



Shares