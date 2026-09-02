Правната комисия подкрепи строги мерки срещу т.нар. „дела шамари“

Промените в ГПК предвиждат ранно отхвърляне на очевидно неоснователни искове срещу журналисти, активисти и граждански организации

Депутатите от парламентарната Комисия по правни въпроси приеха на първо четене промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), насочени срещу т.нар. „дела шамари“. Законопроектът е внесен от Министерския съвет.

С промените се предлага създаването на специална глава в ГПК, която да осигури допълнителна защита на журналисти, общественици, активисти, природозащитници, граждански организации и други лица при очевидно неоснователни съдебни искове, свързани с публичната им дейност.

Председателят на правната комисия проф. Янка Тянкова от „ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ“ посочи, че проблемът с подобни производства има дълга история.

„Тези дела не се завеждат, за да бъдат спечелени в съда, а за да заплашат, да навредят финансово и да „затворят“ устата на журналисти, активисти и обикновени граждани“, заяви проф. Тянкова.

Възможност за ранно прекратяване на делата

Сред основните предложения е съдът да може на ранен етап да отхвърля очевидно неоснователни искове. Предвижда се също той служебно да събира доказателства, когато това е необходимо.

Организации с нестопанска цел, професионални и синдикални организации ще могат да представят доказателства в подкрепа на ответника.

За ограничаване на икономическия натиск се предлага обезпечение на иска да не бъде допускано без убедителни писмени доказателства. Ответниците от своя страна ще могат да поискат обезпечаване на разумно очакваните съдебни разноски.

Законопроектът предвижда още възможност за безплатна адвокатска помощ и допълнителни правила за защита срещу съдебни решения, постановени в трети държави.

Предложенията предстои да преминат през следващите етапи от законодателната процедура в Народното събрание.