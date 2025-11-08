ПП: За София младите не са просто бъдеще, а активни участници в изграждането на града днес!

Общинският съветник от ПП в Столичен общински съвет Цветелина Симеонова-Заркин беше инициатор и домакин на изнесения семинар на Комисията SEDEC към Европейския комитет на регионите, който събра местни и регионални лидери от над десет европейски държави по темата „Овластяване на младите гласове в европейските градове и региони“ в София.

Форумът започна с посещение в София Тех Парк, където участниците се запознаха със суперкомпютъра Discoverer – символ на иновациите и научния потенциал на града.

Вчера се проведе основната част на семинара, посветена на ролята на младите хора в изграждането на общностите и на иновациите като инструмент за тяхното овластяване.

В откриването участва акад. Николай Денков, който постави въпроса дали младите са наистина равнопоставени, ако изхождаме от позицията, че „възрастните знаят по-добре“.

Нашият евродепутат Христо Петров – Ицо Хазарта насочи разговора към решения за образование и заетост, а Kiril Petkov модерира панел за предприемачество и иновации.

Форумът завърши с културен тур в София, посветен на това как младите гласове чрез културата могат да променят средата около себе си.

За София младите не са просто бъдеще, а активни участници в изграждането на града днес! Овластяването им не е само въпрос на политика, а на доверие, създаване на възможности и зачитане на техните гласове като равнопоставени партньори.

