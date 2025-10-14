ПП: Свобода за Благомир Коцев!

Във вторник, 14 октомври, от 18:00 часа варненци се събират пред Община Варна, за да поискат незабавното освобождаване на кмета Благомир Коцев от ръцете на поръчковата прокуратура!

Същата прокуратура, чиято глава – Сарафов – бе обявена за НЕЛЕГИТИМНА от Върховния касационен съд. Същата прокуратура, която се сеща да проверява ПУП-ове и РС-та едва след като в потоп загинаха четирима души в Елените, а от селището останаха само руини!

Софийският апелативен съд пусна от ареста Ники и Данчо – двамата политически затворници, похитени заедно с Благо преди повече от 3 месеца от мутрите на Борисов и Пеевски, дегизирани като антикорупционни агенти.

От същата КПК, чиято глава – Славчев – заплашвал по телефона ключови свидетели, че ако не пишат или говорят, и децата им няма да ги познаят, след като изгният в ареста.

Диан Иванов проговори, Ники и Данчо се прибират вкъщи. Сега е време този фарс да приключи веднъж завинаги и Благо да се върне при невръстните си деца!

Настояваме за незабавното разглеждане на мярката за неотклонение на Благомир Коцев от СГС! Или прокуратурата сама да поиска по-лека мярка, както предложи защитата на Благо.

За 12-и път ще покажем на цялата страна, че сме готови да се борим заедно с него против голямото „Д“, ортака му „Б“ и цялата бутафорна „Д“ържава, която искат да ни представят за правова!

Свобода за Благо!

Свобода за Варна!

Свобода за България!

ОСВОБОДЕТЕ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ЗАТВОРНИЦИ СЕГА!

Facebook

Twitter



Shares