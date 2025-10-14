вторник, октомври 14, 2025
Последни:
Политика

ПП: Свобода за Благомир Коцев!

Редактор

Във вторник, 14 октомври, от 18:00 часа варненци се събират пред Община Варна, за да поискат незабавното освобождаване на кмета Благомир Коцев от ръцете на поръчковата прокуратура!

Същата прокуратура, чиято глава – Сарафов – бе обявена за НЕЛЕГИТИМНА от Върховния касационен съд. Същата прокуратура, която се сеща да проверява ПУП-ове и РС-та едва след като в потоп загинаха четирима души в Елените, а от селището останаха само руини!

Софийският апелативен съд пусна от ареста Ники и Данчо – двамата политически затворници, похитени заедно с Благо преди повече от 3 месеца от мутрите на Борисов и Пеевски, дегизирани като антикорупционни агенти.

От същата КПК, чиято глава – Славчев – заплашвал по телефона ключови свидетели, че ако не пишат или говорят, и децата им няма да ги познаят, след като изгният в ареста.

Диан Иванов проговори, Ники и Данчо се прибират вкъщи. Сега е време този фарс да приключи веднъж завинаги и Благо да се върне при невръстните си деца!

Настояваме за незабавното разглеждане на мярката за неотклонение на Благомир Коцев от СГС! Или прокуратурата сама да поиска по-лека мярка, както предложи защитата на Благо.

За 12-и път ще покажем на цялата страна, че сме готови да се борим заедно с него против голямото „Д“, ортака му „Б“ и цялата бутафорна „Д“ържава, която искат да ни представят за правова!

Свобода за Благо!

Свобода за Варна!

Свобода за България!

ОСВОБОДЕТЕ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ЗАТВОРНИЦИ СЕГА!

Интересно от мрежата

Вижте още

На дневен ред ли стои разширяването на ЕС?

Редактор

Асен Василев: Това, което виждаме в момента, е абсолютен произвол и беззаконие

Редактор

Общинският съветник Нора Стоянова организира приемна за граждани

Редактор

Pin It on Pinterest