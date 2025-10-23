ПП: Свобода за Благо Коцев и Никола Барбутов!

След 123 дни в ареста и дори след постановено смекчаване на мярката до домашен арест, Никола Барбутов и днес няма да прегърне семейството си.

Двете му малки деца отново ще заспят без татко си, въпреки че съдът вече призна, че мястото му не е зад решетките.

Справедливостта в съдебната система на България все повече изглежда като мираж.

А битката за върховенството на закона трябва да бъде битка на всички – като българи, като европейци, като хора, които вярват в правото, а не в страха.

Свобода за Благо Коцев и Никола Барбутов!

