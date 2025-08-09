събота, август 9, 2025
Последни:
Политика

ПП: Старата поща във Велико Търново – заложник на финансови схеми!

Редактор

С нарастваща тревога наблюдаваме съдбата на емблематичната сграда „Стара поща“ в гр. Велико Търново, която се оказа ипотекирана от „Български пощи“ ЕАД – решение, взето в противоречие с обществения интерес, в пълно пренебрежение към гражданите на града.

Сградата, която представлява ценен държавен актив с висока обществена и културна стойност за жителите и гостите на Велико Търново, е била заложена като обезпечение по облигационен заем със срок от 7 години.

Този шокиращ акт, извършен в сянка, поставя под заплаха не просто имот – а цялата идея за обществен интерес, историческа памет и местна идентичност. Информацията предизвика бурна обществена реакция и основателни въпроси относно отговорността и визията на държавните институции.

В отговор на растящата обществена тревога, народният представител от „Продължаваме промяната-Демократична България” Деница Симеонова – Denitsa Simeonova отправи официално писмено запитване до министъра на транспорта и съобщенията г-н Гроздан Караджов.

Въпросът е ясен: Кой, кога и защо взе решение сградата на Старата поща да бъде превърната в залог на задкулисни финансови схеми?

Запитването е в подкрепа на гражданската инициатива „Нов живот за Старата поща“, която настоява за спешни мерки по разкриване на всички детайли около заема, целите му и рисковете, които крие за бъдещето на сградата.

Деница Симеонова подчертава, че в случай на неизпълнение на задълженията от страна на „Български пощи“ ЕАД, градът рискува да загуби завинаги тази знакова собственост.

Крайно време е да се постави въпросът с цялата му тежест: Кога културното ни наследство ще спре да бъде лесна жертва на икономически интереси?

Защо от всички имоти на „Български пощи“, държавата избра да заложи именно сграда, намираща се в сърцето на старо Търново?

Инициативата „Нов живот за Старата поща“ настоява Министерството на транспорта и съобщенията, както и ръководството на „Български пощи“ ЕАД, незабавно да преосмислят решението си и да представят конкретен план с реалистични срокове за освобождаване на имота от тежести, с цел неговото прехвърляне в полза на Община Велико Търново.

В противен случай, общественият интерес ще бъде защитен чрез сезиране на компетентните контролни и надзорни органи, както и чрез широкото информиране на медиите и обществеността за това недопустимо отношение към културната и историческа памет на града.

Отговор от министъра се очаква до 11 август 2025 г., като обществеността ще бъде своевременно информирана.

Велико Търново няма да мълчи!

Интересно от мрежата

Вижте още

Костадин Костадинов: България се превръща в бюджетен труп с бронежилетка- отпусна 5% за отбрана

Редактор

Доклад за второ гласуване относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование…

Редактор

Възраждане: В НС посрещнахме световните шампионки от националния отбор по волейбол за девойки до 19 години

Редактор

Pin It on Pinterest