ПП: Старата поща във Велико Търново – заложник на финансови схеми!

С нарастваща тревога наблюдаваме съдбата на емблематичната сграда „Стара поща“ в гр. Велико Търново, която се оказа ипотекирана от „Български пощи“ ЕАД – решение, взето в противоречие с обществения интерес, в пълно пренебрежение към гражданите на града.

Сградата, която представлява ценен държавен актив с висока обществена и културна стойност за жителите и гостите на Велико Търново, е била заложена като обезпечение по облигационен заем със срок от 7 години.

Този шокиращ акт, извършен в сянка, поставя под заплаха не просто имот – а цялата идея за обществен интерес, историческа памет и местна идентичност. Информацията предизвика бурна обществена реакция и основателни въпроси относно отговорността и визията на държавните институции.

В отговор на растящата обществена тревога, народният представител от „Продължаваме промяната-Демократична България” Деница Симеонова – Denitsa Simeonova отправи официално писмено запитване до министъра на транспорта и съобщенията г-н Гроздан Караджов.

Въпросът е ясен: Кой, кога и защо взе решение сградата на Старата поща да бъде превърната в залог на задкулисни финансови схеми?

Запитването е в подкрепа на гражданската инициатива „Нов живот за Старата поща“, която настоява за спешни мерки по разкриване на всички детайли около заема, целите му и рисковете, които крие за бъдещето на сградата.

Деница Симеонова подчертава, че в случай на неизпълнение на задълженията от страна на „Български пощи“ ЕАД, градът рискува да загуби завинаги тази знакова собственост.

Крайно време е да се постави въпросът с цялата му тежест: Кога културното ни наследство ще спре да бъде лесна жертва на икономически интереси?

Защо от всички имоти на „Български пощи“, държавата избра да заложи именно сграда, намираща се в сърцето на старо Търново?

Инициативата „Нов живот за Старата поща“ настоява Министерството на транспорта и съобщенията, както и ръководството на „Български пощи“ ЕАД, незабавно да преосмислят решението си и да представят конкретен план с реалистични срокове за освобождаване на имота от тежести, с цел неговото прехвърляне в полза на Община Велико Търново.

В противен случай, общественият интерес ще бъде защитен чрез сезиране на компетентните контролни и надзорни органи, както и чрез широкото информиране на медиите и обществеността за това недопустимо отношение към културната и историческа памет на града.

Отговор от министъра се очаква до 11 август 2025 г., като обществеността ще бъде своевременно информирана.

Велико Търново няма да мълчи!

