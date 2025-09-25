ПП: Следващата битка е за Пазарджик!

На 12 октомври Пазарджик отново ще решава съдбата си – дали да тръгне по нормален европейски път или да стане владение на мафията от миналото.

Насърчаваме всеки гражданин на Пазарджик да гласува на 12 октомври, защото залогът е свободата на Пазарджик, досущ както Варна. Подтикваме всички наши будни съграждани да информират своите близки от Пазарджик за предстоящите избори и да ги приканят да вземат участие като гласуват, наблюдават или преброяват.

Повече информация можете да намерите тук: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeKbNWYeXn4kWG4eE…/viewform

Има по-ефективни начини да се преборим за нормален живот от протести и революция. Това са изборите. За да спрат заплахите и палежите, за да не блокират ремонтите в града или да саботират сметоизвозването, гласувайте на 12 октомври за общинските съветници на Продължаваме Промяната.

