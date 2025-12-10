ПП с подробна информация за протеста довечера

Скъпи съграждани,

Поради огромния интерес към оставката на правителството и премахването на Борисов и Пеевски от властта, ви молим да имате предвид следното:

→ Протестът ще се проведе на площадите “Независимост“ и “Батенберг“, на които ще бъдат разположени екрани и озвучаване;

→ Сцената на протеста ще бъде пред фонтана на Президентството;

→ Протестът няма да проведе шествие!

→ Носете своите лични документи;

→ Полицията ще разположи КПП-та за проверка за опасни предмети, молим ви да не носите такива;

→ По периферията на протеста ще има разположени стюарди. Молим ви, в случай че забележите опасна ситуация, веднага да я съобщите на най-близкия стюард, за да реагираме своевременно;

→ За да избегнем блокиране на хора, планирайте своето пътуване правилно. Избягвайте централните спирки на метрото след 17:30 часа.

