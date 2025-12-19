петък, декември 19, 2025
Политика

ПП с кампания за честни избори!

Редактор

Ще стане по този начин! Присъедини се към кампанията за честни избори!

Първата стъпка към това да живеем в нормална европейска държава вече е факт. Вредното управление на Борисов и Пеевски подаде оставка.

Сега идва следващата ключова стъпка – да опазим изборите от безобразия.

Имаме исторически шанс да почистим България чрез демократични и честни избори.

🔥За да го постигнем, трябва да се включат всички.

Този път не е достатъчно само да гласуваме – трябва да бъдем и пазители на вота.

