ПП: Родители, не забравяйте за заявите своята еднократна помощ

Родители, не забравяйте за заявите своята еднократна помощ в размер на 300 лв. за всеки ученик в 1, 2, 3, 4 и 8 клас!

Финансовата подкрепа се отпуска за покриване на част от разходите ви при подготовката за новата учебна година.

Усилията на „Продължаваме Промяната“ в бюджета за 2025 г. да бъдат обхванати и учениците от 5, 6 и 7 клас не бяха подкрепени от ГЕРБ, БСП, ИТН и „Ново начало“, но наближава изработването на бюджета за 2026 г. и ние отново ще предложим да бъдат подпомогнати семействата на всички ученици от 1 до 8 клас.

