петък, ноември 7, 2025
ПП: Прокуратурата отказва сама да поиска освобождаването на Благо от ареста

Прокуратурата отказва сама да поиска освобождаването на Благо от ареста, въпреки че разследването приключи преди две седмици.

Досега тя го задържаше там с основанието, че той би попречил на следствието.

Прокуратурата сама обяви края на следствените действия, но пък оставя Благо в ареста.

В деня на изтичането на отпуската му, без час закъснение, заваляха сигнали от “съвестни” граждани и “безпристрастни” свидетели с искане за неговото отстраняване от кметския пост.

В понеделник ОИК – орган почиващ на строго партийни квоти, ще решава дали Благо ще продължи да бъде кмет или не.

Фактите са прости, а връзките очевидни.

Затова и днес на защитата не й остана друг избор освен унижението да поиска ново преразглеждане на мярката за задържане на Благо.

Въпреки че вече две седмици няма никакво правно и житейско основание той да остава в ареста.

Очакваме от съда датата на заседанието, а от правосъдието в България скорошно излизане от комата.

