ПП предлага работещите майки да получават 100% от парите за майчинство

„Продължаваме Промяната“ внесе в Народното събрание предложения за промени в Кодекса за социално осигуряване, с които майките, които се върнат на работа през след раждането, да получават 100% от дължимите им майчински, вместо досегашните 50%.

Едното предложение за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване предвижда майките да получават 100% от полагаемото им се обезщетение за отглеждане на дете, ако се върнат на работа през първата година от майчинството. Съгласно Кодекса за социално осигуряване през първата година майките получават 90% от сумата, на която са се осигурявали, или най-малко минималната работна заплата за страната. В момента, ако се върнат на работа през първата година, обаче те взимат 50% от тази сума.

С другата промяна в КСО се предвижда и майките да получават 100% от полагаемите им се пари за майчинство, ако се върнат на работа и през втората година от майчинството, а не 50%, както досега. За втората година от майчинството обезщетението се определя всяка година в бюджета на общественото осигуряване и за 2025 г. то е 780 лв., но ако се върнат на работа през втората година, в момента майките взимат 50% от нея, или 390 лв.

Още при обсъждането на Закона за държавния бюджет за 2025 година ние внесохме това предложение. Тогава управляващото мнозинство в лицето на ГЕРБ, „Ново начало“, БСП и ИТН го отхвърли, показвайки за пореден път, че социалната защита на младите семейства не е техен приоритет. Майките се оказаха, че не са приоритет дори и за социалистическата партия БСП.

Днес отново настояваме тази справедливост да бъде записана в закона, защото българските майки заслужават пълната подкрепа от държавата, когато решат да се върнат по-рано на работа.

Сегашното управление поставя жените в ситуация да бъдат наказвани финансово, ако искат да се върнат на работа по-рано. Вместо да насърчава участието на майките на пазара на труда, то продължава да създава пречки пред тях. Нашето предложение решава този проблем по ясен и справедлив начин. Майките ще получават достойното си обезщетение, за да могат да посрещат огромните разходи за отглеждане на децата им, да имат средства да си платят за детегледачки и/или за частни детски градини, ако децата им не бъдат приети в държавни.

Пълното майчинство през първата и втората година ще донесе повече приходи в хазната, отколкото разходи. По данни на НОИ, ако дори едва 25% от майките се върнат на работа, приходът от осигуровки за хазната ще бъде над 26 млн. лева при едва 2,4 млн. разход. А при 50% завърнали се на работа майки през втората година приходът ще е още по-голям – 53,6 млн. лева. „Продължаваме Промяната“ внася това предложение сега, за да може управляващите да заложат този приход в бюджета за 2026 г.

Предложената законодателна мярка е в полза както на майките, така и на работодателите. Това ще даде свобода на майките да решат кога да се върнат на работа и да продължат кариерното си развитие. От друга страна, ще подпомогне пазара на труда и работодателите, които няма да се лишават от квалифицирани млади служители.

Докато управляващите продължават да отхвърлят реалните решения, за да крепят крехкото си мнозинство, „Продължаваме Промяната“ ще предлага политики, които да защитават младите семейства, децата и доходите. Ако мнозинството отново не подкрепи тази мярка, ще стане ясно, че те съзнателно обричат младите семейства на несигурност и лишават икономиката от техния потенциал.

