ПП: Правосъдие, а не поръчки – Свобода за Благомир Коцев и политическите затворници!

Във вторник, 2 септември, от 18:30 часа се събираме отново пред Община Варна, за да покажем, че Варна няма да остане безучастна пред произвола на Пеевски и Борисов, които управляват България като средноазиатска диктатура!

Варненци са гневни и ще протестират отново срещу политическите им поръчки, умело обслужени от КПК, СГП и СГС!

Двете момчета, захапали властта като кучета, затварят мажоритарно избрани политици в ареста с месеци, докато отговорните за погубените ни деца по курортите – къде премазани от водачи на АТВ-та, къде от безочливи предприемачи – се въргалят по плажовете. Да не забравяме и прокурорските синчета, отдавна напуснали континента – сигурно в Дубай – при другите дружи на Д.П. и Б.Б.

ТОВА ЛИ Е БЪЛГАРСКОТО ПРАВОСЪДИЕ? Всеки ден трагедии, без да има виновни, без да има наказани!? А, Благо, Ники и Данчо вече повече от един месец гният в ареста с безумни обвинения от една компрометирана бизнесдама, която цял живот е била на хранилка на партията-майка.

Това не е правосъдие, а мокра поръчка! Предателство за избора на варненци и звучна плесница по лицето на всеки, който посмее да се опълчи на двамата обли милиардери.

По-рано днес адвокат Лулчева обяви, че е внесла в прокуратурата искане за преразглеждане на мярката за задържане на Благомир Коцев.

Настояваме за незабавното процедиране на мярката и освобождаването на политическите затворници от софийския арест!

Свобода за Благомир Коцев!

Свобода за Николай Стефанов!

Свобода за Йордан Кателиев!

ВЪРНЕТЕ ВАРНЕНЦИ ВЪВ ВАРНА! СВОБОДА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ЗАТВОРНИЦИ!

