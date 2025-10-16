ПП: Поредно заседание – и пореден фарс на българското правосъдие

Вместо да следва закона, съдебната система за пореден път демонстрира политическа зависимост и страх.

Благомир Коцев продължава да бъде държан в ареста, въпреки че всички доказателства сочат липса на реални предпоставки за задържане. Този случай вече надхвърля рамките на едно отделно дело – той се превръща в символ на това как в България правосъдието се използва като инструмент за репресия.

Европейските институции няма как да останат безмълвни. Нарушаването на основни човешки права и липсата на справедлив процес могат да доведат до тежки санкции и до още по-дълбока ерозия на доверието в българската държавност!

