четвъртък, октомври 16, 2025
Последни:
Политика

ПП: Поредно заседание – и пореден фарс на българското правосъдие

Редактор

Вместо да следва закона, съдебната система за пореден път демонстрира политическа зависимост и страх.

Благомир Коцев продължава да бъде държан в ареста, въпреки че всички доказателства сочат липса на реални предпоставки за задържане. Този случай вече надхвърля рамките на едно отделно дело – той се превръща в символ на това как в България правосъдието се използва като инструмент за репресия.

Европейските институции няма как да останат безмълвни. Нарушаването на основни човешки права и липсата на справедлив процес могат да доведат до тежки санкции и до още по-дълбока ерозия на доверието в българската държавност!

Интересно от мрежата

Вижте още

Иван Таков: Кметът няма никаква идея какво да прави в тази криза с боклука

Редактор

Старозагорските народни представители от ГЕРБ – СДС проведоха срещи с граждани, членове и симпатизанти

Редактор

Асен Василев: “Опитния” Борисов ни държа 15 години извън Шенген

Редактор

Pin It on Pinterest