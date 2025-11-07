петък, ноември 7, 2025
Политика

ПП: Пеевски не прекъсва руското влияние. Пеевски го бетонира

Особен управител може да се назначи и сега, без да се открадва рафинерията от Пеевски.

Точно затова бихме подкрепили управител с международен опит – човек от голяма международна компания, с прозрачни стандарти и без политически зависимости.

Но законът, написан от Пеевски, прави друго:

Особеният управител получава пълен контрол над капитала, включително правото да продава рафинерията, а собствениците нямат право да обжалват. Решенията са извън съдебен контрол, а парите отиват в ББР под разпореждане на Министерския съвет.

Това не спира Русия. Това позволява мафиотски контрол над този стратегически актив, без съд и без контрол.

Резултатът?

• Арбитражни дела за милиарди

• Нормален западен купувач няма да стъпи

• Зависимостта от Кремъл се удължава, не се прекъсва

