ПП: Пеевски не прекъсва руското влияние. Пеевски го бетонира
Особен управител може да се назначи и сега, без да се открадва рафинерията от Пеевски.
Точно затова бихме подкрепили управител с международен опит – човек от голяма международна компания, с прозрачни стандарти и без политически зависимости.
Но законът, написан от Пеевски, прави друго:
Особеният управител получава пълен контрол над капитала, включително правото да продава рафинерията, а собствениците нямат право да обжалват. Решенията са извън съдебен контрол, а парите отиват в ББР под разпореждане на Министерския съвет.
Това не спира Русия. Това позволява мафиотски контрол над този стратегически актив, без съд и без контрол.
Резултатът?
• Арбитражни дела за милиарди
• Нормален западен купувач няма да стъпи
• Зависимостта от Кремъл се удължава, не се прекъсва