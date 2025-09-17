ПП: Отпор срещу диктатурата! Свобода!

Утре Апелативният съд ще гледа мярката на Никола Барбутов – вече близо 3 месеца държан в ареста без внесен обвинителен акт.

Днес стана ясно, че съставът на Апелативния съд, който гледаше мярката на Благомир Коцев, си е направил отвод. Следващата седмица нов състав ще реши дали Благо ще остане в ареста или ще бъде освободен.

Ако съдът отново реши да го остави зад решетките, това ще даде зелена светлина на процедурата по отстраняването му от длъжност, която може да доведе до извънредни избори във Варна още през януари 2026 г.

Благо е вече 70 дни в ареста без внесен обвинителен акт – по сигнал на бизнес партньорка на ГЕРБ във Варна и по показания на негов бивш заместник, които той публично оттегли като дадени под натиск.

Прокуратурата отказва да го разпита отново.

Един баща стои зад решетките – не по присъда, а по донос.

Вечерта от 18:30 ч. – големият протест Отпор срещу диктатурата! Свобода!, организиран от „Правосъдие за всеки“ пред Съдебната палата.

Ще разкажем как е минало заседанието, ще обявим следващите стъпки и ще покажем, че свободните граждани няма да се предадат.

Днес са те, утре може да е всеки от нас.

Чакаме ви!

