ПП: От какво се страхува властта, че да охранява всички входове към парламента?

След решението на независимия съд да остави Благо в ареста без основание, тази сутрин жандармерията и полицията са застанали пред всички входове на НС.

Зорко пазят, от среднощ. Десетки служители на МВР. След като се опитаха незаконно да сложат колчета на жълтите павета. За да може Пеевски и Борисов да не ходят по тротоарите и да стигнат до работа. Пратил ги е Даниел Митов по нареждане на Пеевски. С нашите данъци. От какво ги е страх ….. Когато едно управление започне да се пази със средствата на репресивния апарат от суверена, неговото време е изчерпано.

Затова сме длъжни да протестираме, да излезем на улицата, да се борим за свободата си и на децата ни. Страх ги е от народа, за който денонощно работят.

Facebook

Twitter



Shares