ПП: ОСТАВКА! Вън Борисов и Пеевски от властта!

Вчера България се събуди.

Млади хора, ученици, студенти, работещи, родители – всички заедно изпълнихме улиците в десетки градове. Не заради един бюджет. А заради модел, който задушава бъдещето ни вече повече от десетилетие.

Моделът „Борисов–Пеевски“: овладени институции, подменена справедливост, решения на тъмно, договорки зад кулисите, власт, която работи за малцина, а не за страната.

Какво ще постигне твоят подпис?

1️⃣ В петък внасяме вот на недоверие.

Това е начинът Парламентът да прекрати управлението, диктувано от Борисов и Пеевски.

2️⃣ Започваме НАЙ-ГОЛЯМАТА ПОДПИСКА в новата история на България.

Искаме да покажем, че България не признава това управление като легитимно.

3️⃣ Подписката ще бъде внесена публично, от трибуната на Народното събрание.

За да чуе цяла Европа какво казва народът.

4️⃣ Подписката става щит за демокрацията.

Никой няма да може да се скрие зад процедурни трикове или кухи оправдания.

Защо твоят подпис е решаващ?

Имаме една седмица да покажем, че искаме различна България.

Че не искаме бъдеще, решавано от задкулисие.

