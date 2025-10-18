ПП организира среща с българите в Брюксел

Прекрасна и зареждаща среща с българите в Брюксел

Време е за разговор за България в Брюксел

Какво се случва, какво следва – питайте лично на 24 октомври.

Само два дни след като Европейският парламент ще разисква посегателствата върху демокрацията и върховенството на закона в България, каним всички българи в Брюксел на открита среща с Продължаваме Промяната

Ще говорим за това какво се случва у нас днес, накъде върви страната и какво можем да направим заедно – честно, открито и без сценарий.

На ваше разположение ще бъдат:

Assen Vassilev

Kiril Petkov

Акад. Николай Денков

Lena Borislavova

Никола Минчев и Христо Петров (Ицо Хазарта) – нашите евродепутати

Елате, за да питате, споделите или просто да чуете от първо лице какво се случва.

Ще ви очакваме в петък, 24 октомври в бар Déjà vu (Av. des Celtes 42/44, 1040 Bruxelles)

