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Политика и анализи

ПП: Очакваме да чуем мотивите за премахването на журналисти от БНТ

Недялко Тенев

От „Продължаваме промяната“ настояват за обяснение за кадровите решения в обществената телевизия

От „Продължаваме промяната“ заявиха, че очакват да чуят мотивите за премахването на журналисти от Българската национална телевизия.

„Очакваме да чуем мотивите, с които се премахват журналисти в Българската национална телевизия“, посочват от политическата формация.

Позицията идва на фона на въпроси около кадрови решения в обществената телевизия. От ПП настояват да бъдат представени причините за предприетите промени и аргументите, на които те се основават.

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