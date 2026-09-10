ПП: Очакваме да чуем мотивите за премахването на журналисти от БНТ

От „Продължаваме промяната“ настояват за обяснение за кадровите решения в обществената телевизия

От „Продължаваме промяната“ заявиха, че очакват да чуят мотивите за премахването на журналисти от Българската национална телевизия.

„Очакваме да чуем мотивите, с които се премахват журналисти в Българската национална телевизия“, посочват от политическата формация.

Позицията идва на фона на въпроси около кадрови решения в обществената телевизия. От ПП настояват да бъдат представени причините за предприетите промени и аргументите, на които те се основават.