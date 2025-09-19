ПП: Няма да позволим нашата България с главно „Б“ да се превърне в Деляндия на Пеевски!

В понеделник, 22 септември, от 18:30 часа в посока площад „Независимост“ и Съдебната палата от Червения площад във Варна ще потегли протестно шествие срещу завладяната от Делян Славчев Пеевски държава.

Депутатът, който ще прави държава по негов облик и подобие, с главно „Д“ като Делян, разкри истинската си същност. Пазен от килъри в черни очила и с пяна на уста, той обясни, че ще приключи най-голямата опозиционна партия в България. Може би физически, съдейки по необуздания му гняв.

Но това шествие не е нито на опозицията, нито на която и да е партия, а на нас – българите.

Няма да позволим нашата България с главно „Б“ да се превърне в Деляндия на Пеевски!

Даваме решителен отпор на самозабравилия се корпулент и неговите пипала, които са проникнали във всички български институции, оплели хората в интриги и зависимости и уплашили дори съда – последния стълб на нашата държавност.

