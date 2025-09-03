ПП: Недопустим е преврат в НСИ

Преди 2 седмица НСИ публично уличи любимката на Делян Пеевски Мария Филипова в некомпетентност.

Явно това е подразнило Пеевски и Борисов и в първия работен ден на парламента са внесли законопроект, с който искат да отстранят, по средата на мандата, ръководството на НСИ.

Да припомним, че настоящият председател на статистическия институт беше избран след прозрачен конкурс от комисия в състав: Мариана Коцева – Генерален директор на Евростат от 2017 до момента, Сергей Цветарски – председател на НСИ (2014-2022) и Калина Константинова – вицепремиер (2021-2022).

България заслужава компетентен и политически независим Национален статистически институт, а не ведомство, ръководено от некомпетентни протежета.

За ПП е недопустим подобен преврат в НСИ и ще гласува против законопроекта.

