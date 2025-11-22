ПП: Не ОИК избра Благо за кмет, а ние варненци!

Утре, още в 9:30 сутринта ще отидем на гости на ОИК да пием кафе с тях пред Спортна зала и да си побъбрим.

Общинската избирателна комисия се състои от членове на парламентарно представените партии. Това е чисто партиен орган, който следва дословно повелята на партийните централи. А всички знаем кой управлява сега в парламента – ГЕРБ, Ново начало, БСП и ИТН.

Мнозинството в парламента, което Пеевски управлява като парцалива кукла на конци в евтин селски театър, ще свали Благо, защото не се бил явявал на работа. Е как да се яви, като го държите в карцера от 5 месеца!?

