ПП: Кураж, Благо. Всички сме с теб!

Биляна Коцева: В София сме за едно от единствените две свиждания, позволени на Благо, в месеца. Носим му основно храна, защото тази в ареста е част от наказанието.

За Благомир ли сте, попита ни служителят на ГДИН.

– Да, петима сме.

– Ааа, петима не може, за петия трябва да питаме началника.

Помолихме се на полицая да провери. След пет минути стана ясно, че шефът е позволил и се насочихме към стаята за свиждания – малко отворено помещение, където по едно и също време близките на арестантите говорят с тях през стъклена преграда.

Служителите тук са на страната на Благо и съдействат, както могат. Дали защото му симпатизират или са нарочно инструктирани да не привличат внимание, не е ясно.

Заварихме го одухотворен и в отлично настроение. В енергичните му движения и забързан говор прозира надежда. Въпреки че Самуила е болна с висока температура и Камелия остана във Варна да се грижи за нея и Никола.

Във вторник е последната възможност на Благо да излезе от 1-ва килия на 3-ия етаж на следствения арест за дълго време напред. Това че сме тук при него, два дни преди делото, е съвпадение.

Щастливо стечение на обстоятелствата, което ни позволява да му разкажем колко много хора стоят до него в тази битка.

Кураж, Благо. Всички сме с теб!

