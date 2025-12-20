събота, декември 20, 2025
Политика

ПП: И „компроматите“ им станаха “компоти”

Редактор

Директорите на училища се избират в конкурси от комисии, доминирани от Регионалните управления на образованието (РУО).

Кабинетът „Денков“ не е сменял ръководителя на РУО София, назначен по времето на ГЕРБ.

Директорът на 138-о училище не е член на „Продължаваме Промяната“. За първи път става и. д. директор на училище в Костинброд по покана на кмета от ГЕРБ. Оттам тръгва “кариерата” му като директор.

Тази атака е отчаяна предизборна кампания с лъжи на гърба на истински проблем, който обаче няма общо с управлението на ПП-ДБ. И трябва да се реши от сегашните управляващи, които са го създали.

