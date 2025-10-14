ПП: Европа подкрепя България в борбата за върховенство на закона и справедливост!

Днес заместник-председателят на Renew Europe Sean O’Curneen говори пред групата за незаконното задържане на Благомир Коцев.

Той разказа за действията на българските власти и заяви, че Европа вижда ясно безобразията в нашата правосъдна система.

Европа не спи, а стои редом до българите в тяхната борба за справедливост!“

О’Кърнин коментира и, че ДПС е изключена от групата заради санкциите по „Магнитски“.

Европейските институции показват ясно – няма място за беззаконие и корупция!

Facebook

Twitter



Shares