ПП: Европа подкрепя България в борбата за върховенство на закона и справедливост!
Днес заместник-председателят на Renew Europe Sean O’Curneen говори пред групата за незаконното задържане на Благомир Коцев.
Той разказа за действията на българските власти и заяви, че Европа вижда ясно безобразията в нашата правосъдна система.
Европа не спи, а стои редом до българите в тяхната борба за справедливост!“
О’Кърнин коментира и, че ДПС е изключена от групата заради санкциите по „Магнитски“.
Европейските институции показват ясно – няма място за беззаконие и корупция!