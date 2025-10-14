вторник, октомври 14, 2025
Последни:
Политика

ПП: Европа подкрепя България в борбата за върховенство на закона и справедливост!

Редактор

Днес заместник-председателят на Renew Europe Sean O’Curneen говори пред групата за незаконното задържане на Благомир Коцев.
Той разказа за действията на българските власти и заяви, че Европа вижда ясно безобразията в нашата правосъдна система.

Европа не спи, а стои редом до българите в тяхната борба за справедливост!“

О’Кърнин коментира и, че ДПС е изключена от групата заради санкциите по „Магнитски“.
Европейските институции показват ясно – няма място за беззаконие и корупция!

Интересно от мрежата

Вижте още

Социалисти от Русе и Разград със съвместна инициатива по почистване на паметника на загиналите ремсисти край с. Бъзън

Редактор

Евродепутатът Цветелина Пенкова с ключово участие в Circular Gaia Symposium в Атина

Редактор

Павела Митова: Политическият антагонизъм е проблемът на нашата държавност

Редактор

Pin It on Pinterest