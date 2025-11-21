ПП–ДБ с остро питане за санирането в Пловдив: „Има риск от загуба на средства“

Общинските съветници от „Продължаваме Промяната – Демократична България“ в Пловдив внесоха официалнопитане до кмета Костадин Димитров, в което остро поставятвъпроса за реалното състояние на Националната програма заенергийна ефективност на територията на града.

По думите им, санирането е от ключово значение заПловдив не само заради енергийната ефективност, но и заради повишаването на стойността и сигурността нажилищния фонд. Въпреки това, според тях, изпълнениетовърви с неясна скорост и недостатъчна прозрачност.

„Категорични сме, че обществото има право да знае какво сеслучва с одобрените 32 блока в различните райони награда“, заявиха Александър Ракщиев, Тодор Токов, Владимир Славенски и Добромира Костова, вносители напитането.

Съветниците настояват за пълна информация по всекиотделен обект:

Къде има подписани договори и избрани изпълнители?

По кои проекти вече се работи на терен?

Има ли процедури, блокирани от жалби илиадминистративни пречки?

Какъв е планираният срок за завършване на всяка сграда?

Има ли риск от загуба на финансиране при забавяне?

Те подчертаха, че искат не общи уверения, а конкретниданни – включително адреси, стойност на проектите, етапина изпълнение и оценка на риска. „Ако има опасност някоиот обектите да не бъдат завършени в срок, това трябва да секаже открито“, допълниха от групата.

От ПП-ДБ са категорични, че липсата на публичен отчет и видим напредък поражда сериозни съмнения заефективността на управлението на програмата. Съветницитепитат и дали има комуникация с МРРБ и координаторите наПлана за възстановяване и устойчивост, както и дали сатърсени решения за удължаване на срокове, включване надопълнителни екипи или междинни контролни етапи.

„Въпросът е не само административен, а политически – имали воля да се работи прозрачно и в срок, или ще гледаме какПловдив пропуска още една възможност“, подчертаха отПП–ДБ.

Очаква се отговорът на администрацията да бъдепредоставен в законоустановения срок. От групата на ПП–ДБ вече заявиха, че ще настояват за публичното муогласяване.

