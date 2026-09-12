ПП–ДБ предлага забрана за тежки строителни дейности в Пловдив през почивните дни

Общинските съветници настояват събарянето на сгради, изкопите и работата с тежка техника в частни имоти да се извършват само в работни дни

Тежките строителни дейности в Пловдив да бъдат ограничени през почивните и празничните дни. Това предлага групата на „Продължаваме промяната – Демократична България“ в Общинския съвет с промени в Наредбата за осигуряване на обществения ред, която в момента е в процедура на обществено обсъждане.

Предложението предвижда в неработни дни да бъде забранено премахването на строежи, извършването на изкопни и насипни дейности, както и строително-монтажните работи по вертикалната планировка на частни имоти.

Инициативата за промяната е на народния представител от ПП–ДБ Чило Попов.

„Не е нормално в почивен ден хората да се събуждат от багер под прозорците си, да дишат прах и да заобикалят камиони и строителни отпадъци. В Пловдив се строи достатъчно интензивно. Поне в дните за почивка гражданите имат право на малко спокойствие“, посочват общинските съветници.

Според тях проблемът не се ограничава единствено до шума. При събаряне на сгради, изкопи и работа с тежка техника съществува риск от щети, докато през почивните и празничните дни възможностите за бърза реакция и контрол от институциите са по-ограничени.

Особено внимание се обръща на централните и историческите части на Пловдив и на гъсто застроените жилищни квартали, където строителни дейности често се извършват в непосредствена близост до жилища, улици и сгради с архитектурна, историческа или културна стойност.

„Когато става дума за събаряне или тежки изкопни дейности, не можем да разчитаме, че първо ще се случи нещо, после някой ще подаде сигнал и накрая ще чакаме институциите да реагират“, коментира Веселина Александрова от групата. По думите ѝ извършването на подобни дейности в работни дни ще осигури по-добри възможности за институционален контрол.

Предвиждат се изключения при аварии

Предложената забрана няма да важи при аварии по водопроводната, канализационната, електропреносната, газопреносната и телекомуникационната инфраструктура, когато ремонтните дейности не могат да бъдат отлагани до първия работен ден.

От ПП–ДБ очакват промяната да доведе и до по-малко запрашаване, строителни отпадъци и движение на тежкотоварна техника през почивните дни.

„Пловдив не е строителна площадка 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата“, заявяват съветниците, според които гражданите трябва да имат гарантирано време за спокойствие и по-чиста градска среда.

Предложената промяна няма да изисква допълнително финансиране от общинския бюджет. Контролът по спазването ѝ се предвижда да се осъществява от общинските органи в рамките на настоящите им правомощия.