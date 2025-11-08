ПП-ДБ: Пловдив се бетонира с гласовете на мнозинството, решенията се взимат на сляпо

Групата на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ) в Общински съвет – Пловдив изразява категорично несъгласие с редица ключови решения, приети на последната сесия.

Според съветниците, те са били прокарани без необходимата документация, без експертна обосновка и при пълна липса на стратегическа визия за развитието на града.

„Мнозинството в ОбС действа на сляпо – допуска се застрояване без инфраструктура, влизане в конфликт с институции и създаване на нови градски зони без елементарна градоустройствена логика“, посочват от ПП–ДБ.

Съветниците алармират, че с решението на Общинския съвет да се допусне застрояване в двора на Хуманитарната гимназия – сграда със статут на паметник на културата – се застрашава не само културното наследство, но и учебната среда.

Още по-сериозно – самият двор също попада в защитения обхват, което прави решението потенциално незаконосъобразно.

„Нито една наредба не позволява в така ограничено пространство да се обучават 2000 ученици. Това е съзнателно заобикаляне на нормите, което може да има сериозни последици за града“, коментира Владимир Славенски от ПП–ДБ.

С гласовете на мнозинството беше одобрен подробен устройствен план за жилищен комплекс с капацитет над 5000 души в кв. „Филипово“ – без да бъде осигурена социална или пътна инфраструктура. В ПУП-а липсва дори терен за детска градина, въпреки мащаба на застрояването.

„Дори главният архитект заяви, че детска градина не е необходима. Това е абсурд. Градът се превръща в хаотично уплътняване без грижа за хората“, заявиха от групата на ПП–ДБ.

Остава отворен и въпросът с продължението на бул. „Северен“. Вместо да се изиска дарение на част от терена от страна на инвеститорите, се подготвя сценарий, при който общината ще го изкупува с публични средства.

Въпреки повтарящите се сигнали от ПП–ДБ, администрацията отново не представи ясен план за обществената поръчка за превоз по 29-те градски линии. Липсва разделяне по пакети, няма формулирани изисквания и гаранции за качество.

Очаква се Общинският съвет отново да подпише празен чек, с който кметът ще възложи ключова услуга без никакъв обществен контрол“, коментират още от групата.

„С всеки изминал месец градът затъва в решения, които обслужват частни интереси и ще увредят градската среда за години напред“, предупреждават от ПП–ДБ.

Съветниците са категорични, че Пловдив се нуждае от стратегическо, а не реактивно управление. Градоустройството трябва да бъде планирано с грижа за хората, а не под диктовката на краткосрочни инвестиционни интереси.

