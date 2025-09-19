ПП–ДБ наложи три стратегически решения в ОбС–Пловдив – за парковете, управлението на отпадъците и зоните за ниски емисии

С приемането на трите ни предложения, Общинският съвет взе стратегическо решение за бъдещето на Пловдив – решения, които ще определят зелената система, чистотата и качеството на въздуха за години напред. Това заявиха общинските съветници от „Продължаваме Промяната – Демократична България“ след заседанието, на което бяха одобрени инициативите им за фитосанитарна оценка на дърветата, създаване на комисия за управление на отпадъците и разширяване на зоните с ниски емисии.

Решението за обследване на зелената система е ключово за бъдещето на пловдивските паркове и хълмове. В документа е заложен и срок – до 31 март 2026 г.

„Само чрез професионална експертиза може да бъде гарантиран план за опазване на дърветата – богатство, което градът не може да си позволи да загуби“, заяви общинският съветник Веселина Александрова.

Съветниците от ПП–ДБ подчертаха, че създаването на временна комисия за актуализация на Програмата за управление на отпадъците ще сложи край на формалното отношение към темата и ще осигури реални резултати.

„Пловдивчани плащат повече, а градът не става по-чист. Това е провал на системата. Настоявахме за комисия, която да гарантира прозрачност, отчетност и мерки с реален ефект, а не документи без съдържание“, коментира общинският съветник Йоно Чепилски.

По отношение на зоните с ниски емисии, групата на ПП–ДБ определи приетото решение като повратен момент в борбата за по-добро качество на въздуха.

„Това е исторически ден за Пловдив – беше приета зона за ниски емисии. Макар и закъсняла, тази мярка е изключително важен етап в борбата с мръсния въздух. Разширението на големия ринг, което предложих на микрофон и което беше прието, доведе до почти двойно увеличение на зоната. Сега остава въвеждането и управлението на процесите да вървят в правилна посока“, заяви Добромира Костова.

По думите ѝ следващата голяма задача е гражданите да усетят реален ефект върху чистотата на въздуха.

„Днешните решения са резултат на последователна работа и категорична позиция. За нас е важно те да не останат само на хартия. Ще следим за изпълнението на всяка стъпка – от обследването на дърветата, през работата на комисията за отпадъците, до реалното въвеждане на зоните с ниски емисии. Пловдивчани имат право на град, който е чист, зелен и достоен за бъдещето си“, заявиха още от групата на ПП–ДБ.

Facebook

Twitter



Shares