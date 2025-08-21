ПП-ДБ: Когато в дома ви няма вода, кого търсите – водопроводчика или съседа, който само ще говори за проблема?

Проблемът е сериозен и засяга всички – Цяла България страда от липса на вода.

Хиляди български семейства всеки ден се борят с водния режим, а нашите деца не могат да си измият ръцете в училище. Това не е нормално за европейска страна в 21. век!

Вече имаме готов план – Още в края на миналата година по инициатива на ПП-ДБ беше създадена специална комисия, която проучи проблема и написа конкретен план с ясни стъпки за решение. Този план е готов от месец юли, но все още не е приет за изпълнение. Въпросът е: защо да свикваме извънредна парламентарна комисия, когато вече имаме готово решение?

Кой трябва да реши проблема? Когато в дома ви няма вода, кого търсите – водопроводчика или съседа, който само ще говори за проблема? Управлението на водния сектор е работа на правителството. Парламентът може да даде указания и да контролира, но не може директно да строи язовири и да поправя тръби.

Какво стана с парите досега? За водната инфраструктура са похарчени огромни суми – над 500 милиона лева само за ремонти на язовири, които така и не са направени. Строени са язовири без тръби, които да доставят вода до тях. Давани са милиони за тръбопроводи, които от години не могат да бъдат узаконени. Въпреки всичко това, България остава на челно място в Европа по население във воден режим.

Има ли пари за решение сега? В бюджета за 2025 година не са отпуснати средства за справяне с безводието. Предложенията за финансиране на най-засегнатите райони бяха отхвърлени. Как ще се решава проблем без финансиране?

Какви са опциите? Има два пътя:

1.Да се свика извънредна парламентарна комисия, която за възложи отново да се проучва проблема

или

2.Да се приеме готовия доклад от юли и да започне незабавно неговото изпълнение

В тази връзка Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ внася в парламента проект за решение и гласуване в пленарна зала на Доклада на Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства за проблемите с безводието и задължава изпълнителната власт да започне да изпълнява мерките от доклада на Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства за проблемите с безводието.

Българите заслужаваме конкретни действия, а не безкрайни обсъждания, за да си прави санкционираният за корупция Делян Пеевски реклама, докато хиляди семейства чакат реални действия от правителството.

Водата не трябва да е заложник на политически игри.

