ПП–ДБ кани пловдивчани на открит и честен диалог за свършеното досега и приоритетите на Пловдив до края на мандата

Общинските съветници от „Продължаваме промяната – Демократична България“ организират открита среща с гражданите на Пловдив, посветена на първите две години от мандата и ключовите решения, взети през този период.

Събитието ще се проведе на 2 декември от 18:30 ч. в хотел „Пълдин КООП“.

„Уважаеми пловдивчани, две години от мандата минаха, но най-важното тепърва предстои — разговорът с вас“, заявяват организаторите и подчертават, че тази среща е замислена като открита платформа за диалог.

Акцентът е върху участието на гражданите:

ще бъде представен кратък и конкретен отчет за най-важните решения и дейности през изминалите две години;

всеки присъстващ ще може да сподели мнение, да зададе въпрос, да постави казус от своя квартал или да предложи конкретна политика;

всички изказвания ще бъдат записани и включени в дневния ред на общинските съветници от ПП–ДБ, като ангажиментът е нито една тема да не остане без продължение.

„Вярваме, че доброто управление започва не в заседателната зала, а в разговора с хората. Там, където се раждат реалните проблеми и истинските решения“, посочват още организаторите.

Събитието е отворено за всички жители на Пловдив, които желаят да участват в открит разговор за развитието на града.

„Елате да говорим честно и заедно — защото Пловдив се променя, когато гражданите говорят, а властта слуша и действа“, призовават общинските съветници от ПП–ДБ.

Facebook

Twitter



Shares