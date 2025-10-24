Още преди повече от година групата на „Продължавамепромяната – Демократична България“ в Общинския съвет наПловдив алармира за сериозни нередности при ремонт набаза на ОП „Чистота“, финансиран по европейски проект заблизо 3 милиона лева.

Тогава съветниците от ПП–ДБ установиха разминаваниямежду проектирането и реалното изпълнение и настояха запълна проверка на обекта.

Днес, повече от година по-късно, Европейската прокуратуразапочна разследване в Община Пловдив за съмнения зазлоупотреби при обществени поръчки, именно по тозипроект.

„Фактът, че Европейската прокуратура потвърждава нашитепредупреждения, показва, че проблемът е бил реален и че е трябвало да се реагира навреме. Още по-тревожно е обаче, че настоящият кмет Костадин Димитров и администрациятаму запазват пълно мълчание по темата“, заявяват от групатана ПП–ДБ.

Според ПП–ДБ, мълчанието на местната власт е недопустимо, когато става дума за публични средства и разследване от европейски институции.

„Г-н Димитров, гражданите очакват от Вас яснота. Продължават ли сенчестите практики и днес?“, питат отполитическата формация.

Съветниците подчертават, че въпросът не е само за единконкретен ремонт, а за начина, по който се управляватобщите пари на пловдивчани. Те настояват кметът да дадепълна информация за случая, да осигури прозрачност и отчетност пред обществото.

„Когато Европейската прокуратура разследва злоупотреби, кметът няма право да мълчи. Гражданите имат право дазнаят, а институциите – задължение да бъдат открити. Мълчанието само засилва усещането, че нещо се прикрива“, категорични са от ПП–ДБ.

