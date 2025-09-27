събота, септември 27, 2025
ПП: Да дадем на нашите лъвчета енергията, която заслужават!

ФИНААААААААААЛ!

След 55 години България отново е на върха – нашите момчета са на финал на Световното първенство по волейбол! 💥

Най-младият състав в турнира, но с огромно сърце, дух и смелост, които карат цяла България да настръхва от гордост. Те играят за България. Те играят за всички нас. Те играят за бъдещето!

📍 Столична община кани всички да изживеем този исторически момент заедно – на голям екран, под открито небе, с хиляди гласове и сърца в един ритъм.

🎉 Входът е свободен! Емоциите – безкрайни!

🗓 28 септември | 13:30 | Площад „Св. Александър Невски“

⚡ Елате с приятели, семейството, флаг, дъждобран (без чадъри) и най-важното – добро настроение!

Да дадем на нашите лъвчета енергията, която заслужават! БЪЛГАРИЯ! 🇧🇬🔥

Снимка: volleyballworld.com

