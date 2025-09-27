ПП: Да дадем на нашите лъвчета енергията, която заслужават!

ФИНААААААААААЛ!

След 55 години България отново е на върха – нашите момчета са на финал на Световното първенство по волейбол!

Най-младият състав в турнира, но с огромно сърце, дух и смелост, които карат цяла България да настръхва от гордост. Те играят за България. Те играят за всички нас. Те играят за бъдещето!

Столична община кани всички да изживеем този исторически момент заедно – на голям екран, под открито небе, с хиляди гласове и сърца в един ритъм.

Входът е свободен! Емоциите – безкрайни!

28 септември | 13:30 | Площад „Св. Александър Невски“

Елате с приятели, семейството, флаг, дъждобран (без чадъри) и най-важното – добро настроение!

Да дадем на нашите лъвчета енергията, която заслужават! БЪЛГАРИЯ!

Снимка: volleyballworld.com

Facebook

Twitter



Shares