ПП: Четвърти месец в ареста, но това не е достатъчно, за да пречупят Благо

По тази причина току-що решиха да продължат да го държат зад решетки.

Не могат да действат със силата на аргументите, затова използват силата на репресията. Правен нонсенс след правен нонсенс.

Това досъдебно производство ще влезе в историята като поръчково и ще бъде преподавано на студентите как не трябва да се прави. Неслучайно неговият арест и процесът предизвикаха масови протести и международен отзвук. Безпрецедентна несправедливост!

Но Варна знае истината! България знае истината! СВОБОДА ЗА БЛАГО!

