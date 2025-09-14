ПП: Бедността се завръща!

Постиженията на кабинета #Желязков в едно изречение – замразиха доходите, увеличиха цените, изтеглиха рекорден дълг за кражби, унищожават перспективите на младите семейства, децата, пенсионерите и подредиха държавните приоритети в полза на силовите структури и мафиотските кръгове.

БЕДНОСТТА СЕ ЗАВРЪЩА благодарение на Борисов-Пеевски-БСП-ИТН

Замразиха доходите:

– Замразиха минималната работна заплата – тежък удар по всеки четвърти български гражданин;

– Замразиха подкрепата за младите семейства и децата на България – майчински, детски и т.н.;

– Замразиха всички социални плащания – не пожалиха дори и хората с увреждания!

– Стигнаха дъното, като се опитаха да откраднат част от увеличението на пенсиите – по 22 лева на пенсионер на месец, с което демонстрираха за пореден път цинично отношение към възрастните хора;

Правителството призна, че в следствие на тяхното управление 1,4 млн души изпаднаха под линията на бедност – те вече не могат да си позволят пълноценна храна, отопление, лекарства и дрехи.

Животът поскъпна рекордно:

– Увеличиха рекордно цената на #тока – само първите шест месеца цената нарасна повече от предходните три години взети заедно;

– Увеличиха драстично цените на #парното и #водата – същите стават все недостижим лукс, а не достъпна услуга във всеки дом;

– Увеличиха цената на #винетките и #тол#таксите, което доведе до рекордно увеличиение на #цените на #стоките в магазините.

Цените в магазините удрят черни рекорди всеки ден.

Социалните последици:

– Българските граждани обедняват. Първи го усетиха хората с ниски доходи;

– 1,4 милиона българи вече живеят под линията на бедност;

– За първи път увеличението на цената на тока е по-голямо от увеличението на пенсиите (пряко засегнати са над 2 млн българи).

РЕКОРДНИ ДЪЛГОВЕ И РЕКОРДНИ ПАРИ ЗА КРАЖБИ

Докато все повече българите броят стотинки за хляб и лекарства, Борисов-Пеевски-БСП-ИТН теглят милиарди, за да пълнят джобовете си.

19 млрд лева нов дълг (колкото за последните 3 години взети заедно), без нито един лев от тях за децата на България, младите семейства, лекарите, учителите и т.н.

Единствената начин България да се върне на пътя на своето развитие е това правителство да си отиде незабавно.

Оставка на кабинета Желязков!

