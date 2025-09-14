ПП: Бедността се завръща!
Постиженията на кабинета #Желязков в едно изречение – замразиха доходите, увеличиха цените, изтеглиха рекорден дълг за кражби, унищожават перспективите на младите семейства, децата, пенсионерите и подредиха държавните приоритети в полза на силовите структури и мафиотските кръгове.
БЕДНОСТТА СЕ ЗАВРЪЩА благодарение на Борисов-Пеевски-БСП-ИТН
Замразиха доходите:
– Замразиха минималната работна заплата – тежък удар по всеки четвърти български гражданин;
– Замразиха подкрепата за младите семейства и децата на България – майчински, детски и т.н.;
– Замразиха всички социални плащания – не пожалиха дори и хората с увреждания!
– Стигнаха дъното, като се опитаха да откраднат част от увеличението на пенсиите – по 22 лева на пенсионер на месец, с което демонстрираха за пореден път цинично отношение към възрастните хора;
Правителството призна, че в следствие на тяхното управление 1,4 млн души изпаднаха под линията на бедност – те вече не могат да си позволят пълноценна храна, отопление, лекарства и дрехи.
Животът поскъпна рекордно:
– Увеличиха рекордно цената на #тока – само първите шест месеца цената нарасна повече от предходните три години взети заедно;
– Увеличиха драстично цените на #парното и #водата – същите стават все недостижим лукс, а не достъпна услуга във всеки дом;
– Увеличиха цената на #винетките и #тол#таксите, което доведе до рекордно увеличиение на #цените на #стоките в магазините.
Цените в магазините удрят черни рекорди всеки ден.
Социалните последици:
– Българските граждани обедняват. Първи го усетиха хората с ниски доходи;
– 1,4 милиона българи вече живеят под линията на бедност;
– За първи път увеличението на цената на тока е по-голямо от увеличението на пенсиите (пряко засегнати са над 2 млн българи).
РЕКОРДНИ ДЪЛГОВЕ И РЕКОРДНИ ПАРИ ЗА КРАЖБИ
Докато все повече българите броят стотинки за хляб и лекарства, Борисов-Пеевски-БСП-ИТН теглят милиарди, за да пълнят джобовете си.
19 млрд лева нов дълг (колкото за последните 3 години взети заедно), без нито един лев от тях за децата на България, младите семейства, лекарите, учителите и т.н.
Единствената начин България да се върне на пътя на своето развитие е това правителство да си отиде незабавно.
Оставка на кабинета Желязков!