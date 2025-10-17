ПП: Българското правосъдие – проядена система, в която общественото усещане за справедливост отдавна е загубено

Стана ясно, че съдът изменя мярката за неотклонение на Никола Барбутов от “задържане под стража“ на “домашен арест“.

В мотивите си съдът посочва, че “задържането под стража“ не следва да се използва като средство за събиране на доказателства от държавното обвинение, както и че показанията по делото не съдържат конкретни факти, свързани с предмета на обвинението.

Случаят с Никола Барбутов е част от по-широк контекст, който поставя въпроса за пропорционалността на прилаганите мерки за неотклонение и за равнопоставеното третиране на обвиняемите.

Показателно е, че в същия ден Благо Коцев беше оставен в ареста, след като съдът за пореден път потвърди неговата мярка “задържане под стража“.

И Благо, и Никола се намират в сходна процесуална ситуация, но решенията по техните дела подчертават липсата на последователност в съдебната практика и пораждат въпроси относно равенството пред закона.

Така изглежда днес българското правосъдие – проядена система, в която общественото усещане за справедливост отдавна е загубено.

