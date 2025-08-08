ПП: България не е за продан!

Скандал №2: Област Благоевград

Август е време за почивка. Точно това беше и идеята на правителството, когато прекара през парламента нужните поправки, за да развърже ръцете на кабинета “Желязков” да стартира на тъмно бързи онлайн търгове за разпродажбата на над 4400 държавни имота в цяла България.

В деня, в който “Продължаваме Промяната” започна да осветлява най-скандалните продажби, кабинетът даде заден и прехвърли на Народното събрание отговорността да решава наесен кое от списъка да се продава и кое не.

Ако има една дума, която описва този процес, то тя е „скандал“. Скандален списък с обекти, скандално заседание на НС без кворум, скандална липса на прозрачност и информация. Но все пак Боян Юруков напомни на държавата какви са ѝ задълженията и онагледи онова, което излиза на търг.

Този месец ще ви запознаем с някои от най-апетитните имоти, но по-важното – с ваша помощ ще се опитаме да защитим онези, които не би трябвало изобщо да попадат в този списък.

Днес продължаваме с обекти от Благоевградска област:

Обект №3410 – гр. Гоце Делчев

УПИ V, ведно с административна сграда (сутерен + два етажа) и полумасивен навес – старата поща – 825 387 кв.м.

Административна сграда, нужна за местно управление, е обявена за продажба.

Обект №3406 – гр. Сандански

330 103 кв.м. липсва описание, но терен с такава площ в курортен град е изключително притеснителен за продажба.

Обект №4342 – гр. Петрич

Урбанизирана територия с административна сграда – 255 212 кв.м.

Продажба на административна инфраструктура в ключов граничен град – обявен за продажба.

Обект №602 – с. Лехово

Незастроен поземлен имот – 26 442 кв.м.

Вероятно става въпрос за земеделска земя или общински терен, няма яснота, но мащабът е притеснителен – обявен за продажба.

Обект №3849 – гр. Гоце Делчев

Поземлен имот със застроени в него пет сгради – 22 475 кв.м.

Градска площ с множество постройки – обявен за продажба.

Нека почиваме, но като будни граждани!

“Продължаваме Промяната“ стартира петиция под мотото „България не е за продан!“ срещу скандалните продажби.

Ако тези обекти ви тревожат – подпишете петицията на Продължаваме Промяната онлайн или подайте сигнал и се разпишете на място в регионалните ни офиси. Ние се ангажираме да внесем подписите в Народното събрание и да предложим решение, което забранява продажбата на тези имоти.

Петицията срещу разпродаването на България:

– peticiq.com/494742/

Карта на всички обекти:

– yurukov.net/blog/2025/ms-4400/

Facebook

Twitter



Shares