ПП: България не е за продан!
Скандал №2: Област Благоевград
Август е време за почивка. Точно това беше и идеята на правителството, когато прекара през парламента нужните поправки, за да развърже ръцете на кабинета “Желязков” да стартира на тъмно бързи онлайн търгове за разпродажбата на над 4400 държавни имота в цяла България.
В деня, в който “Продължаваме Промяната” започна да осветлява най-скандалните продажби, кабинетът даде заден и прехвърли на Народното събрание отговорността да решава наесен кое от списъка да се продава и кое не.
Ако има една дума, която описва този процес, то тя е „скандал“. Скандален списък с обекти, скандално заседание на НС без кворум, скандална липса на прозрачност и информация. Но все пак Боян Юруков напомни на държавата какви са ѝ задълженията и онагледи онова, което излиза на търг.
Този месец ще ви запознаем с някои от най-апетитните имоти, но по-важното – с ваша помощ ще се опитаме да защитим онези, които не би трябвало изобщо да попадат в този списък.
Днес продължаваме с обекти от Благоевградска област:
Обект №3410 – гр. Гоце Делчев
УПИ V, ведно с административна сграда (сутерен + два етажа) и полумасивен навес – старата поща – 825 387 кв.м.
Административна сграда, нужна за местно управление, е обявена за продажба.
Обект №3406 – гр. Сандански
330 103 кв.м. липсва описание, но терен с такава площ в курортен град е изключително притеснителен за продажба.
Обект №4342 – гр. Петрич
Урбанизирана територия с административна сграда – 255 212 кв.м.
Продажба на административна инфраструктура в ключов граничен град – обявен за продажба.
Обект №602 – с. Лехово
Незастроен поземлен имот – 26 442 кв.м.
Вероятно става въпрос за земеделска земя или общински терен, няма яснота, но мащабът е притеснителен – обявен за продажба.
Обект №3849 – гр. Гоце Делчев
Поземлен имот със застроени в него пет сгради – 22 475 кв.м.
Градска площ с множество постройки – обявен за продажба.
Нека почиваме, но като будни граждани!
“Продължаваме Промяната“ стартира петиция под мотото „България не е за продан!“ срещу скандалните продажби.
Ако тези обекти ви тревожат – подпишете петицията на Продължаваме Промяната онлайн или подайте сигнал и се разпишете на място в регионалните ни офиси. Ние се ангажираме да внесем подписите в Народното събрание и да предложим решение, което забранява продажбата на тези имоти.
Петицията срещу разпродаването на България:
Карта на всички обекти:
– yurukov.net/blog/2025/ms-4400/