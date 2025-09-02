ПП: България не е за продан!

Скандал 8: област Велико Търново

Правителството отвори врата за търгове на над 4400 държавни имота. Сделки на тъмно, липса на контрол, риск стратегически терени да попаднат в частни ръце.

Във Великотърновска област на търг са извадени:

гр. Дебелец – 360 319 кв.м

Застроен терен на Министерството на отбраната – площ колкото малък квартал. Държавна земя, която стои празна и се руши, вместо да носи полза на хората.

с. Кесарево, общ. Стражица – 30 701 кв.м

Имот за транспорт и движение, под шапката на Министерството на транспорта – огромна площ, превърната в паметник на разхищението.

с. Беляковец, общ. Велико Търново – 30 627 кв.м

Складови и производствени терени, изоставени от държавата. Перфектна база за индустриална зона, а днес – бурени и разруха.

с. Първомайци, общ. Горна Оряховица – 30 293 кв.м

Терен на енергийно предприятие, някога център на дейност, днес се разпада. Символ на това как цели села потъват заради държавно безхаберие.

гр. Стражица, м. „Бозалъка“ – 24 735 кв.м

Още един военен имот на МО – стратегическа земя, оставена без грижа. Вместо развитие за региона, жителите гледат руини.

