ПП: България не е за продан!

Скандал 5: област Русе

Русе – градът на свободния дух и Дунавската врата на България. Днес в списъка за разпродажба попадат имоти с ключово значение за инфраструктурата, историята и бъдещето на града.

Вижте подбраните от нас топ 5 скандални имота:

Обект №2180

Адрес: ул. „Пристанищна“ №4, гр. Русе

Пристанищен терен с постройки, стратегически за търговията по Дунав – ключов за икономиката на региона

Площ: 18 350 кв.м.

Обект №2751

Адрес: м. „Корабна индустриална зона“, гр. Русе

Индустриален терен с халета и пристанищна инфраструктура – пряко свързан с дунавския транспорт и тежката промишленост

Площ: 22 310 кв.м.

Обект №3587

Адрес: ПИ 63427.81.20 – м. „Сръбчето“, гр. Русе

Застроен поземлен имот в покрайнините на града – потенциал за индустриално или жилищно застрояване

Площ: 9 657 кв.м.

Обект №185

Адрес: кв. „Долапите“, м. „Халилов дол“, гр. Русе

Огромен застроен терен – 93 декара, които могат да попаднат в частни ръце без гаранция за обществен интерес

Площ: 93 003 кв.м.

Обект – №275

Адрес: м. „Орта Екенлик“, гр. Русе

База за селскостопанска и горска техника, използвана и като полигон за автошколи – важен за аграрния сектор и професионалното обучение

Площ: 83 641 кв.м.

Нека почиваме, но като будни граждани!

Подпишете петицията:

https://www.peticiq.com/494742

Вижте всички обекти:

Facebook

Twitter



Shares