ПП: България не е за продан!
Скандал 5: област Русе
Русе – градът на свободния дух и Дунавската врата на България. Днес в списъка за разпродажба попадат имоти с ключово значение за инфраструктурата, историята и бъдещето на града.
Вижте подбраните от нас топ 5 скандални имота:
Обект №2180
Адрес: ул. „Пристанищна“ №4, гр. Русе
Пристанищен терен с постройки, стратегически за търговията по Дунав – ключов за икономиката на региона
Площ: 18 350 кв.м.
Обект №2751
Адрес: м. „Корабна индустриална зона“, гр. Русе
Индустриален терен с халета и пристанищна инфраструктура – пряко свързан с дунавския транспорт и тежката промишленост
Площ: 22 310 кв.м.
Обект №3587
Адрес: ПИ 63427.81.20 – м. „Сръбчето“, гр. Русе
Застроен поземлен имот в покрайнините на града – потенциал за индустриално или жилищно застрояване
Площ: 9 657 кв.м.
Обект №185
Адрес: кв. „Долапите“, м. „Халилов дол“, гр. Русе
Огромен застроен терен – 93 декара, които могат да попаднат в частни ръце без гаранция за обществен интерес
Площ: 93 003 кв.м.
Обект – №275
Адрес: м. „Орта Екенлик“, гр. Русе
База за селскостопанска и горска техника, използвана и като полигон за автошколи – важен за аграрния сектор и професионалното обучение
Площ: 83 641 кв.м.
Нека почиваме, но като будни граждани!
Подпишете петицията:
https://www.peticiq.com/494742
Вижте всички обекти: