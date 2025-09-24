сряда, септември 24, 2025
Позиция на Спаси София относно предложението на ПП-ДБ за вдигане на цените на зоните за паркиране в София

Спаси София винаги е защитавала интересите на софиянци и ще продължим да го правим и в дебата за реформата на зоните за паркиране.

Подкрепяме усилията на групата на „Продължаваме промяната – Демократична България“ и на кмета на София за промяна в тази сфера, защото София наистина има нужда от сериозна реформа по отношение на правилата за паркиране в града. Тъй като експертите на Спаси София повече от година и половина работиха по изработването на реформа на паркирането, за нас е изключително важно експертно да коментираме направените предложения от кмета и екипа му, тъй като част от тях рискуват да доведат до обратен ефект – вместо да улесним живущите, би се натоварил още повече техния ежедневен живот.

Недоумение буди подходът към жителите на града. В предложението на ПП-ДБ се предвиждат драстично по-високи цени за годишен абонамент за живущи, докато цените за приходящите в зоните за почасово паркиране остават относително ниски. Така, вместо да стимулираме използването на алтернативни форми на придвижване и да ограничим трафика, на практика се „наказват“ именно гражданите, които живеят в обхвата на зоните. Считаме нашето предложение за по-справедливо, защото не натоварва в такава степен живущите, а се стреми да дестимулира тези, които ежедневно избират колата пред обществения транспорт. Трябва да е ясно, че реформата ще въведе зона за платено паркиране в множество квартали и ще обхване стотици хиляди софиянци, които досега не са плащали, за да паркират в близост до дома си. В този смисъл въпросът с цените за годишните абонаменти за живущи е от особена важност.

Съществуват конкретни пропуски в предложения проект:

  • Предложението на ПП-ДБ и кмета не намалява броя места за служебен абонамент – това означава, че публичните пространства отново ще бъдат превзети от служебни автомобили, дори при по-високи цени. В предложението на Спаси София има ясно разписани ограничения за допустимост на броя служебни абонаменти спрямо общия брой паркоместа за дадени подзони.
  • Работното време е разписано така, че зоните започват по-рано и свършват по-рано. Това ще затрудни родителите при водене на деца на училище и ще направи невъзможно за много хора след края на работния ден да намерят място близо до дома си. Именно с мисъл за тези проблеми от Спаси София предложихме зоните да важат от 9:00 до 21:00 часа;
  • Липсата на червена зона създава риск от претоварване на зелените зони, при границите със синята. Именно затова настояваме за въвеждането на червената зона, която е необходим инструмент за ограничаване на влизането в най-натоварената част на центъра. Това би станало с по-високата цена, без това да вреди на кварталите в периферията на центъра;
  • Липсва разширението на зелената зона в кварталите Студентски град, Дървеница, Хаджи Димитър и Сухата река въпреки постъпилите становища от граждани в подкрепа и изричната подкрепа от районните кметове;
  • Подзоните в центъра не са окрупнени в няколко по-големи, въпреки наличните данни за реалното натоварване. Това ще затрудни паркирането на живущите в центъра, където местата са най-силно ограничени;
  • В доклада на ПП-ДБ не се предвижда уикенд зона. От Спаси София предлагаме тя да регламентира паркирането в точките на интерес през уикенда – по пътищата към планината Витоша, язовир Панчарево и Банкя, както поискаха и районните кметове там;
  • Не е предвидена възможност за целодневно паркиране в зоните, каквато може да бъде реална алтернатива на ограниченото време за почасово паркиране;
  • Липсват обособени места за доставки – за пореден път проблемите с местата за доставчици не са адресирани.

Ключови реформи, които Спаси София базирахме на проведени анкети и проучвания, официални данни от преброявания и анализи на ЦГМ, не присъстват в предложението на ПП-ДБ, а вместо това е възприет подход на механично увеличаване на цените.

Спаси София ще продължи да работи за разумна, справедлива и добре обмислена реформа на зоните за паркиране и още веднъж поздравяваме колегите от ПП-ДБ и кмета Терзиев за внесения втори доклад. Вярваме, че с диалог и сътрудничество можем да постигнем работещо решение, което едновременно да подобри реда в града и да защити интересите на живущите.

