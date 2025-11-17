Позиция на ПП относно преместването на Благомир Коцев и Никола Барбутов в затвора преди произнасяне на съда

„Продължаваме промяната“ изразява силно възмущение от решението законно избраният кмет на Варна Благомир Коцев да бъде преместен от ареста в затвора – на фона на отказа на съда да разгледа подадената от защитата му молба за изменение на мярката за неотклонение и без влязла в сила присъда.

По същото основание е преместен и бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов.

Подобни синхронизирани действия пораждат сериозни въпроси за спазването на принципите на правовата държава и за това дали не се създава опасен прецедент, при който административни решения изпреварват или обезсмислят съдебния контрол. Това засяга фундаментални конституционни гаранции – презумпцията за невиновност, правото на защита и правото на справедлив съдебен процес.

Правосъдието не може да бъде използвано като инструмент за политически натиск. Недопустимо е държавни институции да предприемат действия преди съдът да се е произнесъл по съответните процесуални искания. Очакваме прокуратурата и компетентните органи незабавно да дадат ясни обяснения защо двете премествания се случват именно сега и на какво правно основание.

Призоваваме за пълна прозрачност по случаите и за стриктно спазване на закона. Българските граждани имат право на институции, които действат независимо, последователно и без политически мотиви, а правосъдието трябва да бъде гаранция, а не заплаха.

„Продължаваме промяната“ ще следи развитието отблизо и ще настоява всяко действие да бъде в рамките на закона, с уважение към човешките права и съдебните процедури.

Свобода за политическите затворници!

