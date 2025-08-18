Позиция на народния представител от ИТН – Венцислав Асенов, относно тол камерите и заснемането вътре в автомобилите за поставен колан

Като народни представители от ПГ на „Има такъв народ“, заедно с моя колега Ивайло Костадинов посетихме ТОЛ управлението, където ни беше представена работата на тол камерите.

Получихме уверение от проф. Асенов, че няма законово основание камерите да заснемат вътре в автомобилите. Подобно действие би било в противоречие както със Закона за движение по пътищата, така и с Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

В последните дни в медиите и от страна на ТОЛ управлението се появи подвеждаща информация, че камерите ще заснемат и ще се глобява за непоставен обезопасителен колан. Такова основание в закона няма – заснемането на лица и проверката за колани са незаконни и извън правомощията на системата.

Имам усещането, че МВР и ТОЛ управлението с всички тези промени, ограничения и обявяването на невярна информация целят единствено да всяват смут и паника сред населението, вместо да работят за реална превенция на пътнотранспортните произшествия.

Законът ясно определя, че камерите следят регистрационни номера, скорост и движение в аварийната лента.

През септември с колегата Ивайло Костадинов ще сезираме Комисията за защита на личните данни, за да се произнесе официално по случая и да гарантира, че правата на гражданите няма да бъдат нарушени.

⸻

P.S. Новият Закон за движение по пътищата влиза в сила от 05.09.2025 г. До тогава действа старият закон. Отново се подвеждат хората, че към днешна дата камерите вече снимат и глобяват за средна скорост.

Само за информация – вече има случай на ПТП: при движение в лява лента на магистрала, възрастен човек вижда рамката с камерите на ТОЛ и от страх натиска рязко спирачките, за да е сигурен, че няма да бъде глобен. Познайте какво се е случило…

Facebook

Twitter



Shares