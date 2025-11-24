Повишаване на прозрачността и отчетността на лобирането от трети страни

Новите правила имат за цел да повишат прозрачността и доверието в процеса на вземане на решения, без да създават ненужно бреме или да ограничават легитимното гражданско участие.

Парламентът ще проведе дебат в сряда и ще гласува в четвъртък своята позиция за преговори с държавите членки относно новите изисквания за прозрачност при дейностите по представляване на интереси от страни извън ЕС.

Проектът на директива се отнася до все по-трансграничния характер на лобирането и потенциалното чуждестранно влияние върху европейските демократични процеси. Членовете на ЕП внесоха редица промени в текста, най-важните от които са по-ясни определения и гаранции, че законните субекти няма да бъдат стигматизирани за дейности или финансиране, които са в рамките на закона.

На 12 ноември Комисията представи своята стратегия за Европейски щит за демокрацията, която ще бъде обсъдена от членовете на ЕП във вторник. Стратегията има за цел да засили колективния капацитет на ЕС да противодейства на манипулирането на информацията и дезинформацията и да укрепи неговата устойчивост чрез ангажиране на цялото общество.

Контекст

Страните от ЕС се справят с дейностите по представляване на интереси, или „лобиране“. Към 2023 г. 16 държави членки са предприели стъпки за регулиране на дейностите по представляване на интереси като цяло (не само от трети страни). Когато проектът на правила беше първоначално представен от Комисията през 2023 г., проучване показа, че 81 % от европейците вярват, че чуждестранната намеса в демократичните системи е сериозен проблем, който трябва да бъде решен.

