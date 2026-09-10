Потребителите ще могат да се отказват до 14 дни от финансови договори, сключени онлайн

При отказ няма да се дължи неустойка, а търговците ще трябва да осигурят лесно достъпна функция за прекратяване на договора

Потребителите ще разполагат с 14 дни, за да се откажат без причина и без неустойка от договор за финансови услуги, сключен онлайн или от разстояние. Това предвиждат приетите на второ четене промени в Закона за защита на потребителите, предложени от „Прогресивна България“.

С измененията се регламентира информацията, която клиентът трябва да получи преди сключването на договора, както и условията за отказ и случаите, при които това право не се прилага.

При договори, сключени онлайн, търговците ще трябва да осигурят специална и постоянно достъпна функция за отказ. Тя трябва да бъде обозначена с надпис „Откажете се от договора тук“ или с друг също толкова ясен израз.

14-дневният срок ще започва да тече от датата на сключване на договора или от деня, в който потребителят получи договорните условия и необходимата преддоговорна информация.

При упражняване на правото на отказ клиентът няма да дължи неустойка или обезщетение, а само стойността на финансовите услуги, които реално са му били предоставени.

Промените забраняват и използването на практики в онлайн интерфейсите, които могат да манипулират решението на потребителя да сключи договор за финансова услуга.

Предвиждат се и допълнителни правомощия за Комисията за защита на потребителите да разпорежда прекратяване на нарушения, включително при липса на задължителна информация, предоставяне на неверни или непълни данни или системна невъзможност за връзка с търговеца.