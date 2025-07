Послепис към Отвореното писмо до адв. Румяна Ченалова

Преди две седмици публично се обърнах с отворено писмо до адв. Румяна Ченалова по повод статията ѝ „Има ли признаци на неофашизъм в България?“ pogled.info

„Отвореното писмо“ бе публикувано само във Фейсбук и в някои от островите на свободното слово.[1] Сега отново се обръщам чрез вас, уважаема адв. Ченалова, към ония достойни мъже, които се изправиха с имената си с призив към целия български народ да се включи в битката за спасяване на българския ЛЕВ, защото е битка за съхраняване на БЪЛГАРИЯ.

От години гражданските и политическите права са суспендирани. Така наречените народни представители и министрите се заклеват по чл. 76, ал.2 „да спазват Конституцията и във всичките си действия да се ръководят от интересите на народа“, а на следващия ден си присвояват народния суверенитет като приемат актове, престъпващи Конституцията. Иначе казано, стават КЛЕТВОПРЕСТЪПНИЦИ?

Режимът превърна Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във фиктивен закон. Няма случай парламентът или Конституционният съд да са разгледали законодателно предложение или жалба по неотменимата разпоредба на чл. 45 от КРБ. Нито пък да са допуснали провеждането на референдум по екзистенциален за нацията въпрос (АЕЦ „Козлодуй“, членството в НАТО, ЕС, еврото…).

Суспендирането на правата изчерпва всички легитимни средства за политическо осъществяване на промяна. Социалното недоволство нараства и се изражда в най-одиозни форми, вкл. До зловеща битова престъпност. „Системата”, в лицето на трите власти – въпреки незначителната подкрепа, която реално има (едва 3%, или общо 13% с контролирания вот – https://t.me/KwisatzHaderakh/48367), досега успяваше да осуети всякакви опити за промяна, за да продължава разрушителната си неофашистка практика. Ergo, непродуктивно бе да се борим за смяна на Системата, т.е. срещу статуквото, с инструментариума на статуквото. Последните шест изборни аборта нагледно го доказват.

Днес ситуацията е напълно променена – и вътрешно- и външнополитически. Все по-големи социални групи и политически партии в страни-членки на ЕС се противопоставят на диктата на Брюксел. Идеите им за суверенен, национално ориентиран път на развитие достигат до нашите земи. Тези идеи неизбежно превръщат общественото недоволство в програма за активни действия. Акциите и протестите в защита на БЪЛГАРСКИЯ ЛЕВ са естествен отзвук на процесите, които се извършват в създалия се вече многополюсен свят. Акцията на 16 май 2025 г. в препълнената зала 1 на НДК бе отговор и продължение на започналите мащабни непартийни протести срещу поредния пагубен за нацията произвол на властта. На 31 май повече от 300 хиляди в над 100 града излязоха на площадите. Протестите по цялата страна продължиха в последващите дни, като най-масова бе проявата на 28 юни.

Върховният суверен – Народът отказва да припознае 51-то Народно събрание за легитимен законодателен орган, след като е „избран“ с подкрепата на 1 380 041 мъртви души в списъците на ЦИК! За властта и господарите ѝ в Брюксел този „орган“ може да е легален, но за огромното мнозинство българи е НЕЛЕГИТИМЕН, след като по официални данни около 70% – а реално близо 80% от имащите право на глас, с активната си пасивна съпротива отказват да участват в шоуто „парламентарни избори“.[2] Липсата на легитимност означава, че т.нар. Народно събрание е изчерпало правомощията да прави политика; да гласува, приема и обнародва закони; да избира и гласува членовете на изпълнителната власт (правителството); и т.н. От което произтича и липсата на легитимност на правителство, излъчено от нелегитимен субект – нелегитимно народно представителство.

ОБЩАТА ВОЛЯ на българските граждани се изправи срещу предателството на мизерната клика КЛЕТВОПРЕСТЪПНИЦИ!

Несъмнено в момента България се намира в последната фаза на сложен и продължителен социален процес, при който са налице предпоставките за предреволюционна ситуация – така както са изложени в американската Енциклопедия на обществените науки (International Encyclopedia of the Social Sciences, David L. Silles, Ed., The MacMillan Company and the Free Press, 1968, Vol. 13, рр. 501-507). Успехът на промяната сега зависи от ръководната сила и способността на водачите, изтласкани начело на събитията.

Затова, не чакайте 8 юли! Всяко изчакване може да се окаже фатално за съдбата на Отечеството. Пресечете опитите на властващия неофашизъм за окончателно загробване остатъците от народния суверенитет. Властта се търкаля на улицата. Наберете смелост и енергия и действайте решително, както призовава Жорж Дантон във френското Национално събрание:

De l’audace, toujours de l’audace, encore de l’audace!

Народът е с вас. Подкрепя вашите енергични решителни действия. Държавният глава – също. Дълг на Президента на републиката е да поеме нещата в свои ръце, да извади страната от дълбоката политическа, институционална, икономическа и морална криза. Като военен знае какви санкции предвижда Законът за тези, които престъпват клетвата – съд, дори най-високата степен на наказание; знае, че в чрезвичайна ситуация, като сегашната, Командирът е длъжен да действа съобразно обстановката.

При съществуващия институционален разпад, неспособността на властта да изпълнява задълженията си така, както са заповядани от Конституцията, задълбочаващата се криза във всички сфери на обществото – от една страна; нарастващите сили на гражданското общество, готовността на стотиците хиляди да се изправят срещу нелегитимните клетвопрестъпници във властта – от друга; страната несъмнено е в хипотеза за „друго извънредно положение“ по смисъла на чл. 100, ал. 5, предложение трето на КРБ.

Затова, помогнете на Президента да извади страната от кризата.

Затова, без забавяне откликнете на НАРОДНАТА ВОЛЯ като обявите че:

– се разпускат нелегитимните 51-ви парламент и правителство, членовете на които погазват заповяданите му от Конституцията задължения, флагрантно престъпват императива на чл.1, ал.3 на КРБ като си присвояват народния суверенитет, суспендират волята на българския народ – скрепена с над 600 хиляди подписа за провеждане референдум за запазване на БЪЛГАРСКИЯ ЛЕВ. Правните мотиви са повече от основателни: нарушаването на конституционната клетва изхвърля тези лица от властта като КЛЕТВОПРЕСТЪПНИЦИ, което води и до нелегитимност на всичките им последващи действия и актове;

– се поставя основата на ГРАЖДАНСКИ ПАРЛАМЕНТ на РБ, като призовете всички граждански, патриотични, синдикални, съсловни, пенсионерски, резервистки, бизнес и други организации, които не получават финансиране от чужбина; всички общини и кметства; „малки“ партии, милеещи за Отечеството; и други социално ориентирани и патриотични формации, да изпратят по един свойпредставител в Гражданския парламент, за да може легитимно – на основание императивната разпоредба на чл.1, ал.3 от КРБ – след като окончателно е събрана ОБЩАТА ВОЛЯ, да се пристъпи към смяна на Системата така, че да се осъществи заветът, прогласен по волята на Българския Народ още в преамбюла на демократичната ни Конституция, именно, решимостта Отечеството да се възроди като демократична, правова и социална държава!

– в Гражданския парламент няма да бъдат допуснати единствено субекти, които получават грантове от чужбина, след като сами са се поставили в качеството на „чуждестранни агенти“ по смисъла на американския закон от 1938 г. (Foreign Agents Registration Act);

– интересите на държавата императивно трябва да стоят над интересите на партиите; че в името на България всеки трябва да прегърне като свой чистият и неподправен завет на Апостола на свободата: „За Отечеството работим, байо! Кажи ми ти моите и аз твоите кривини, па да се поправим и всички да вървим наедно…“

– се обявявате за временен Координационен комитет по създаването на Граждански парламент на Република България;

– в качеството си на временен изпълнителен орган, да се отправи писмено искане до директора на Националната полиция (освободен от задължението да изпълнява заповедите на ресорния министър на разпуснатото по волята на Народа правителство на клетвопрестъпниците) да охранява общонародното движение от възможни провокации на бившите властници;[3]

– успоредно с полагане основите на Гражданския парламент, да се свика национална кръгла маса, на която компетентни, национално отговорни граждански експерти и правници, които са извън т.нар. институции, партийната и клиентелистката грантова мрежа за външно въздействие, да обсъдят проект за формиране на национален консенсус за създаването на нова институционална структура с контролни функции по отношение на суверенитета и правата, произтичащи от него, както предлага адв. Владимир Шейтанов.[4]

Вярваме, че ще се окажете на равнището на повелята на времето, на отговорността ви пред нацията. Обстоятелството, че подкрепяте народната воля не ви прави носители на народния суверенитет. Затова не превръщайте народния подем в партийна проява. Проявете мъдрост за общонационално единение, без да се самоизтъквате. Народът ще оцени по достойнство тази ваша стъпка. А историята – този висш магистър – несъмнено ще ви възнагради!

И помнете заветът на Жорж Дантон:

Смелост, смелост и пак смелост!

Автор: д-р Радко Ханджиев

