Посланикът на Китай в България проведе среща с представители на БСП – Бургас

Посланикът на Китай в България Н. Пр. Дай Цинли проведе среща с представители на Българската социалистическа партия.

Форумът се състоя в Бургас по инициатива на посолството на Китайската народна република в страната ни с изразено желание за среща с млади членове и симпатизанти и представители на местната власт.

Той беше организиран от областният председател на социалистите в морския град Тодор Байчев.

Коментирани бяха редица въпроси, свързани с взаимоотношенията между България и Китай, възможностите за инвестиции, вариантите за обучение на български и китайски студенти и ученици в двете страни, културния обмен и други важни теми.

В срещата се включиха областният координатор на БСП – Бургас инж. Живко Господинов и общинските съветници Мадлен Мутафян и Явор Костов.

Н. Пр. Дай Цинли сподели своите впечатления от България и изрази желанието си да се запознае с исторически, културни и природни забележителности от Бургаски регион. Тя припомни, че между Китай и България съществува дълбока традиционна дружба, подчерта, че икономическото и търговското сътрудническо между двете страни е голямо и развитието му трябва да продължи. Присъстващите на срещата имаха възможност да зададат конкретни въпроси и да получат актуална информация за взаимовръзките между двете държави, за възможностите за разрастването на обмена и контактите.

Facebook

Twitter



Shares